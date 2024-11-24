COP29’da 300 milyar dolarlık iklim finansmanı anlaşması

Gelişmiş ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29’uncu Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında iklim değişikliğiyle mücadeleye yıllık 300 milyar dolar finansman sağlama taahhüdünde bulundu. Gelişmekte olan ülkeler finansmanın azlığına tepki gösterdi.

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BM yazılı açıklamasında iklim değişikliğiyle mücadele için finansman anlaşmasında gelişmiş ülkelerin yıllık 300 milyar dolar sağlayacağı bildirildi.

Söz konusu miktarın 2035’e kadar 1,3 trilyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıllık 300 milyar dolar seviyesindeki finansmanın beklentileri karşılamadığına işaret ederek şunları söyledi:

“Karşı karşıya olduğumuz büyük zorluğun üstesinden gelmek için hem finansman hem de emisyon azaltma konusunda daha iddialı bir sonuç umuyordum.”

Gelişmekte olan ülkeler tepkili

Gelişmekte olan ülkeler, en az 1 trilyon değerinde finansmanın taahhüdünü içeren bir anlaşma bekliyorlardı. Bu nedenle sonucu ‘zayıf, aşağılayıcı bir anlaşma’ şeklinde tanımladılar.

Hindistan heyetinin COP29’daki temsilcisi Chandni Raina da anlaşmaya tepki göstererek şöyle konuştu:

“Bu belgenin optik bir illüzyondan başka bir şey olmadığını söylemekten üzüntü duyuyorum. Bu, hepimizin karşı karşıya olduğu zorluğun büyüklüğünü kapsayamayacak. Bu nedenle bu belgenin kabul edilmesine karşıyız.”

BM açıklamasında Afrika ülkelerinin de anlaşmaya tepkili olduğuna işaret edilirken şu bilgiye yer verildi:

“Sierra Leone temsilcisi, Afrika ülkelerinin sonuçtan ötürü hayal kırıklığına uğradığını ve bunun gelişmiş ülkelerin iyi niyet eksikliğine işaret ettiğini söyledi.”

2024’ün en sıcak yıl olacağı kesinleşti

2024’ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü.

Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen ölçüm, 2024’ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını şimdiden kesinleştirdi.

İklim değişikliğinden etkilenen gelişmekte olan ülkeler, ABD, Kanada ve Avrupa’daki bazı ülkelerin iklim finansmanına daha fazla katkı sunmasını isterken özellikle Avrupalı ülkeler, Çin ve Körfez ülkelerinin destek sağlamasını talep ediyor.