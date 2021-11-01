Erdoğan’ın gitmediği iklim zirvesine İmamoğlu katılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde Glasgow’da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’ne katılacağı duyuruldu.

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 zirvesinin ardından İskoçya’nın Glasgow kentindeki COP26 iklim zirvesine geçmesi beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘protokol sorunları’ nedeniyle Glasgow’a gitmemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu’nun COP26 İklim Zirvesi’nde, BM ve C40’ın davetlisi olarak iki ayrı panelde konuşarak İstanbul’u temsil edeceğini duyurdu.