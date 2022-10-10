CNN muhabirleri Tayland’daki kreş saldırısının görüntüleri için özür diledi

Amerikan medya kuruluşu CNN’in muhabirleri, 6 Ekim’de Tayland’da 23’ü çocuk 38 kişinin hayatını kaybettiği kreş saldırısıyla ilgili yayımladıkları görüntüler için özür diledi.

Tayland’ın kuzeydoğusunda yer alan Nong Bua Lamphu bölgesindeki kreşe 6 Ekim Perşembe günü düzenlenen silahlı saldırıda 23’ü çocuk 38 kişi hayatını kaybetmişti.

BBC’nin haberine göre CNN çalışanları, yasak olmasına karşın 8 Ekim Cumartesi günü binaya girerek yayın yaptıkları için para cezasına çarptırıldı.

Olay yerine izinsiz girmek ve kayda almakla suçlanan iki CNN muhabirine, 5 bin baht (133 dolar) para cezası kesildi.

CNN International’ın Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Mike McCarthy, muhabirlerin binaya girmek için izin istediğini ancak ‘yetkililerin bu izni vermeye yetkili olmadığını’ anladığını; haber yayınının o andan itibaren durdurulup videonun internet sitesinden kaldırıldığını belirtti: “Haberimizin yol açmış olabileceği herhangi bir sıkıntı ve ülke için böylesine üzücü bir zamanda polise verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.”

Ülkeye turist vizesiyle girmişler

Yerel haber kaynakları, gazetecilerin ülkeye turist vizesiyle girdiklerini ve bu nedenle çalışmalarına izin verilmediğini ancak kara listeye alınmayacaklarını ve uygun vizeyi almaları koşuluyla Tayland’daki işlerine dönebileceklerini bildirdi.

‘En derin özürlerimi sunuyorum’

Gazeteci Anna Coren ve kameraman Daniel Hodge, ülkeyi terk etmeyi kabul ederek özür videosu yayımladı.

Coren videoda şu ifadeleri kullandı: “En derin özürlerimi sunuyorum. Özellikle bu trajedinin kurbanlarının ailelerine daha fazla acı ve ızdırap yaşattığımız için çok üzgünüz. Ülkenin acılı bir dönemden geçtiğini biliyoruz ve buraya asla daha fazla üzüntüye sebep olmaya gelmedik.”

Tayland’daki Yabancı Muhabirler Derneği’nden yapılan açıklamada da CNN ekibinin davranışının ‘profesyonel olmadığı ve gazetecilik etiğini ihlal ettiği’ belirtilmişti.

Olay gününe dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin olay yerine girişleri yasakladığı sırada iki CNN çalışanının bakımevinden dışarı çıkması yer almıştı.

CNN tarafından iddialara ilişkin Twitter’dan yapılan açıklamada, çalışanların polis kordonu kaldırıldığı sırada olay yerine girdikleri ve sağlık görevlilerince çekim yapılmasında bir engel olmadığının kendilerine iletildiği iddia edilmişti.

CNN’in açıklamasında, ekip üyelerinin kendileri içerideyken yeniden polis kordonunun konulması üzerine bakım merkezinden çiti aşarak dışarı çıktıkları belirtilmişti.