Çıraklarını süründüren berber gözaltına alındı

Iğdır’da çıraklarını yerde yarı çıplak süründürüp, bu anların görüntüsünü çeken berber gözaltına alındı.

Görsel: Twitter (X)

AA’nın haberine göre Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak’ta berberlik yapan E.D, çalışanlarını yarı çıplak soyundurup dükkanın içinde süründürdü.

Eline sopa alarak çalışanlarının başında duran E.D’nin bu anları sosyal medyada paylaşılınca, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girip E.D’yi gözaltına aldı.

E.D olayın bir şakadan ibaret olduğunu savundu.

Valilikten konuyla ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, ‘Berber çıraklarını şınav çektirip, süründürdü’ başlıklı haber ve paylaşımlar yer almıştır. İlimizde faaliyet gösteren bir kuaförde çekildiği anlaşılan görüntülerle ilgili olarak E.D. isimli şüpheli şahıs Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Görüntülerde yer alan mağdurlar 15 yaşındaki S.U, 13 yaşındaki A.T. ve 18 yaşındaki E.P. Çocuk Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiş olup, olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır.”