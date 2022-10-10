‘Çip savaşı’nda son durum: ABD’nin kısıtlama kararıyla Çinli şirketler çakıldı

ABD, cuma Çin’e yönelik yeni ihracat kontrolleri içeren bir dizi karar aldı. Çip ticaretini hedef alan kararlar Çinli çip ve teknoloji şirketlerinin hisselerinin değer kaybetmesine neden oldu.

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ABD’nin ihracat kontrollerini duyurmasından sonra Çinli teknoloji devleri ve çip şirketlerinin hisseleri düştü.

Yeni düzenlemelere göre, ABD şirketleri, lisans almadığı sürece Çinli çip üreticilerinden 16 nanometrenin (nm) altında mantık çipleri, 18 nm’nin altında DRAM çipleri ve 28 veya daha fazla katmana sahip NAND çipleri gibi çipleri tedarik edemeyecek.

Karar sonrasında teknoloji devi Alibaba Grubu’nun hisseleri yüzde 3,3, Tencent’in yüzde 1,7 ve çeşitli çip üreten şirketlerin hisseleri yüzde 3,6 ila 10 düştü.

Uzmanlar, yeni kuralların geniş bir etkiye sahip olacağını, Çin’in kendi çip endüstrisini yavaşlatacağını ve askeri silahlar, yapay zeka, veri merkezleri, süper bilgisayarlar ve üst düzey çipler tarafından desteklenen diğer birçok alanı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

ABD’den Tayvan’a ‘çip’ çıkartması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bu ay başında Tayvan’ı ziyaret etmesinden sonra ABD’yle Çin arasındaki tansiyon yükselmişti.

ABD, ağustosta, Tayvan’a üç ziyarette bulunmuştu. Bu ziyaretlerden birisi Indiana Valisi Eric Holcomb’a ait. Holcomb, burada çip üreticileriyle görüşmüştü.

Holcomb, ayrıca, Tayvan’da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen’la görüştü. Tsai, bu görüşmede yarı iletken çiplerin ortaklarına tedarikinin garantisini vermek istediğini belirtti. Tsai, çiplerden bahsederken ‘demokrasi çipi’ diyerek Çin tehditinin diğer demokrasileri bir araya getireceğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, eylül sonunda Japonya’yı ziyaret etmiş ve çip konusunda işbirliği vurgusu yapmıştı.

Tayvan, en büyük çip şirketlerine ev sahipliği yapıyor.