Cinsel saldırı şüphelisinin evinde ‘Nazi koleksiyonu’ bulundu

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde, bir cinsel saldırı şüphelisinin evine baskın düzenleyen polis ‘Nazi koleksiyonu’ buldu.

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Polis, bir çocuğa tecavüz ettiği ve başka çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkarılan şüphelinin evine baskın düzenledi.

58 yaşındaki, adı açıklanmayan bu kişinin evinde Nazi Almanyası’na ait madalya, lideri Adolf Hitler’in fotoğrafları, bayraklar, Nazi üniformaları dahil 1000’i aşkın parçadan oluşan koleksiyon bulundu. O dönemde kullanılan silahların da yer aldığı koleksiyonun değerinin 3 milyon avro (30,81 milyon lira) olduğu belirtildi.

Dedektif Luis Armond, “Zeki bir adam ama Holokost’u inkar ediyor. Homofobik ve eşcinsellerin izini sürdüğünü söyleyen bir pedofil. Ben doktor değilim ama bana göre şuurunu kaybetmiş bir psikopat” dedi.

Şüphelinin zengin bir aileden geldiğini ve mirasını Nazi koleksiyonu oluşturmak için kullandığını düşündüğünü belirten Armond, bir üniformanın bile 250 bin avro (2,6 milyon lira) olabileceğini dile getirdi.

Polis, şüphelinin Neo-Naziler ve diğer aşırı sağcılarla bağlantısını araştırırken koleksiyona yer verecek bir müze aranacağını belirtti.