Ciner Yayın Holding'in devrine Rekabet Kurumu'ndan onay

Park Holding AŞ’nin tek pay sahibi olduğu Ciner Yayın Holding AŞ’nin hisselerinin tamamının Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt AŞ tarafından devralınmasının Rekabet Kurumu’nun iznine tabi olmadığına karar verildi.

Fotoğraf: cineryayinholding.com.tr

Can Grubu 2024 Aralık’ta Ciner Yayın Holding’in hisselerini tamamını devraldığını duyurmuştu. Habertürk, SHOW TV, Bloomberg HT ve HT Spor, Ciner Holding bünyesindeydi.

Devir işlemi Rekabet Kurulu onayı aşamasındaydı. Kurumun internet sitesinde devir işleminin izne tabi olmadığına karar verildiğini duyuruldu.

Can Grubu, şu an Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın ‘medyadaki kurumları yönetecek tam ve tek yetkili olacağını’ açıklamıştı. Şirketin kurucusu işadamı Zamanhan Can.

Yönetim kurulu başkanlığını işadamı Kemal Can yapıyor.

Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyetler yürüten firmanın bünyesinde Energy, Awox, SEIKON, Telefox, Energia, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit adlı şirketler bulunduruyor.

‘Medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceğine inanıyoruz’

2024 Aralık’ta devir işlemine dair Park Grubu’nun açıklaması şöyleydi:

“Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu’na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır.

Devir, Rekabet Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz.”