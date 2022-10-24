Çin’de ‘tuvalet devrimi’ yayılıyor: Şi Cinping’e karşı etiket protestosu

Şi Cinping’in üçüncü dönem devlet başkanı seçildiği Çin’de, geçtiğimiz hafta 20’nci Komünist Parti Kongresi’ni protesto etmek için köprüye pankart asan yalnız protestocunun eylemi aktivistlere ilham veriyor.

Şi Jinping’in fotoğrafı: Reuters

Hükümeti eleştirmenin hapis cezasına sebep olabildiği ülkede aktivistler kamusal alanda protestonun alternatif yollarına yönelerek küçük afişler ve tuvalet yazılarını kullanıyor. Köprü eylemini gerçekleştiren, Peng Lifa adıyla anılan protestocunun sessiz ama ulusal bir devrim başlattığı düşünülüyor.

Pankartları asan aktivistin nerede olduğu şu anda bilinmemekle birlikte, vatandaşlar umumi tuvaletlerdeki grafitilerden otobüslerdeki çıkartmalara, Çin cumhurbaşkanını eleştiren mesajlarını gizlice yayıyor.

Çin genelinde otobüs demirlerinde, reklam panolarında ve kiralık bisikletlerde bulunan küçük beyaz bir çıkartmanın üzerine siyah harflerle basılan mesajda, “Şi Cinping sınırı olmayan bir imparatordur” yazıyor.

“Ulusal hırsız Xi Jinping’i defedin, Çin’in bir imparatoru olmamalı”

France 24’e konuşan isimsiz bir protestocu, “Genelde daha fazla yaya trafiği olan, insanların nadiren dikkat ettiği yerlere takılıyorum. Sokakta park edilmiş çok sayıda ortak bisiklet var. Bisiklete binmek istiyorsanız, QR kodunu taramanız ve aracın durumunu kontrol etmeniz gerekiyor. İşte bu afişimi fark ettiğiniz zaman oluyor” diyor.

Çin’de, hükümetle anlaşmazlığı ifade etmek, özellikle de cumhurbaşkanı Şi Cinping hakkında yorumlarınız varsa, hapis cezasına çarptırılabiliyor. Doğal olarak, hükümete karşı herhangi bir halk muhalefeti nadir görülüyor.

İsimsiz protestocu: Büyük bir gücüm yok, ama küçük bir gücüm var

“Bence köprünün kahramanı çok cesur. Bunu yapacak cesaretim yok” diyen başka bir protestocu, “Çok büyük bir gücüm yok ama küçük bir gücüm var. Büyük afişlere değil ama küçük afişler yapmaya cesaretim var” ifadelerini kullanıyor.

Çinli protestocuların girişimi Twitter’da büyük ilgi gördü. Hatta 1989’da bir öğrenci aktivisti olarak Tiananmen Meydanı’ndaki protestolara önderlik eden Fengsuo Zhou tarafından paylaşıldı.

Fengsuo Zhou, çıkartma fikrinin, Peng Lifa’nın mesajını yaymaya yardımcı olacak bir yol bulmak isteyen 600’den fazla kişinin katıldığı bir Twitter tartışmasının parçası olarak ortaya çıktığını söyledi.

Cep yazıcısı sayesinde küçük pankartlar basabiliyorlar

Yanlarında taşıdıkları cep yazıcısıyla bastıkları etiketleri birçok toplu taşımada ve tuvalette görmek mümkün. Cep yazıcısının taşınması ve kameralardan saklanması kolay ve baskı hızlı, bu da onu kamusal alanlara pankart yapıştırmak için en iyi seçim haline getiriyor. Protestocular Çin’in bir sonraki adımda cep yazıcılarını da yasaklayabileceğini düşünüyor.

Çin’deki yaygın gözetim göz önüne alındığında, bu şekilde protesto etmek büyük cesaret ve ustalık gerektiriyor. Birçoğu Sitong Köprüsü protestocusu Peng Lifa’dan ilham alan protestocular, yeterince cesursanız, dikkatli bir planlamayla her zaman bir şeyler yapmanın bir yolunu bulabileceğiniz mesajını veriyor.

Kamusal alanda bir ‘tuvalet devrimi’

Peng Lifa’nın mesajına yönelik diğer destek mesajlarını belgeleyen fotoğraflar internette dolaşırken Çin umumi tuvaletlerinde muhalefet mesajları artmaya başladı. Twitter’da insanlar tüm bu muhalefet mesajlarının kamusal alanlarda ortaya çıkmasına ‘tuvalet devrimi’ diyorlar.

Messages of Beijing bridge protester appear in public toilets–the least surveilled places in China. The New Toilet Revolution, the trend is called. https://t.co/Mz2tFkMp3I pic.twitter.com/vbVVQQuP44 — Maya Wang 王松蓮 (@wang_maya) October 19, 2022

Çin’in faklı bölgelerinden birçok protestocu sayıları artan bir şekilde mesajlarını paylaşmaya devam ediyor. “İnsanların yaratıcılığı sonsuzdur. Şu anda bildiğimiz tüm yöntemler yasaklansa bile, mesajımızı iletmenin yeni yollarını bulabileceğimize eminim” diyen isimsiz bir protestocu “Mücadelenin hala devam ettiğini ve yalnız olmadığımızı herkese hatırlatmaya devam etmek için çabalarımızı arşivlemenin şart olduğunu düşünüyorum. Bizimle savaşan çok insan var” ifadelerini kullandı.