Cinayeti ‘Baron’ ortaya çıkardı

Ankara’da kocasının öldürüp evin bahçesine gömdüğü Ayşen Çöl’ün cesedi, cinayetin ardından konutu satın alan emlak şirketinin köpeği Baron tarafından bulundu.

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AA’nın haberine göre Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi’ndeki evde Dursun Çöl, eşi Ayşen Çöl’ü başına çekiçle vurarak öldürdü. Eşinin cesedini evin bahçesine gömen Çöl ardından konutu satışa çıkardı.

Evi satın alan firma sahibi, ‘Baron’ adlı köpeği bekçilik yapması için evin bahçesine bıraktı. Bahçe düzenlemesi için bir süre sonra eve yeniden uğrayan firma sahibi, köpeğin toprak alanı eşelediğini fark etti. Kokuyu fark eden firma sahibi, polise ihbarda bulundu.

Yapılan kazının ardından alüminyum folyoya sarılı halde bulunan cesedin bir buçuk aydan beri haber alınamayan Ayşen Çöl’e ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Dursun Çöl, sorgusunda cinayeti itiraf etmesinin ardından tutuklandı.