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Yaramazlara biraz batar!

Çin, Rus devlerine yatırım planlıyor

Çin’in kamu şirketleri aracılığıyla Rusya’nın dev enerji ve emtia şirketlerinde hisse alımı planladığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın Ukrayna’ya işgal için girdiği 24 Şubat’tan sonra Batılı ülkeler, kapsamlı yaptırımlarla Rus ekonomisinde önemli rol oynayan finans ve enerji şirketlerini hedef almıştı.


Bu süreçte Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Londra borsasındaki hisseleri 2,5 dolardan 0,015 dolara düşerken, dünyanın en büyük doğalgaz şirketi Gazprom’un hisseleriyse 4,7 dolardan 0,051 dolara çakıldı. Rusya’nın diğer dev şirketlerinde de görünüm benzer.

Bloomberg’e konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. of China ve China Minmetals Corp. gibi kamu şirketleri, Rus şirketler ve varlıklarına potansiyel yatırım konusunda görüşmeler yürütüyor.

Kaynaklar görüşmelerin erken aşamada olduğunu belirtirken, nihai olarak anlaşmayla tamamlanmayabileceğini de vurguluyor.

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