Çiğdem Toker: Akkuyu’yla başlayan tartışma farklı halkalarda genişliyor

Akkuyu Nükler Güç Santrali’nde (NGS) Türk şirketi IC İçtaş’ın, projenin sahibi Rusya’nın kurduğu şirketçe, fesih yoluyla devredışı bırakılması üzerine başlayan tartışma farklı halkalarda genişliyor. İçeriği itibarıyla kapitülasyon benzeri hükümler içeren 2010 tarihli milletlararası anlaşmaya dayalı Akkuyu NGS, yeniden hukuk, finansman ve güvenlik açılarından tartışılıyor. Tartışmanın harareti, 5 Ağustos’taki Putin ile Erdoğan randevusu dolayısıyla yükseliyor. Alacağı tutum merak edilen özelde Enerji Bakanlığı, genelde iktidar ise günlerdir sessizliğini koruyor. Bu sessizlik, Titan2-IC İçtaş sözleşmesinin feshine (yani Türk şirketinin devredışı bırakılmasına) önceden “yol verildiği”, dahası en üst düzeyde (Cumhurbaşkanı Erdoğan kastediliyor) bilindiği şeklinde yorumlanıyor.
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