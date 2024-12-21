Çığda hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın babası: Geçen sene Türkiye şampiyonu olmuştu

Erzurum’un Palandöken Dağı’nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan’ın babası “Yaptıkları sporu seviyorlardı. Hatta dershaneye gidiyorlardı 15 gün izin aldılar, gittiler” dedi.

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Palandöken Dağı’nda milli sporcu Emre Yazgan ile ikiz kardeşi Yunus Yazgan’ın da aralarında olduğu beş sporcunun üzerine çığ düşmüştü. Emre Yazgan olay sonucunda hayatını kaybetmişti.

TV 100’e konuşan sporcunun babası şu açıklamaları yaptı:

“Haberi bana hocası iletti. Çanakkale’deydi kendisi. ‘Çığ düşmüş’ dedi. ‘Yunus kendini kurtarmış Emre’yi arıyorlar’, dedi. Zaten ben o arada dondum kaldım. Ondan sonra haberi bekledik, haber de geldi.

12 seneden beri sporla uğraşıyorlardı. Milli sporcuydular. Bayağı başarılıydılar. Biri fen lisesi mezunu, biri Enka mezunuydu. Darıca Fen Lisesi’nde okuyordu, işte kaybettik.

Kardeşinin durumu iyi. Onunla görüştük, konuştuk. İki taneydi. Birini Allah bağışladı bize, birini aldı.

Milli takım kampına gittiler, kamp yapıyorlardı. Yürüyüş yapmışlar artık nasıl bir yerde yürüyorlarsa çığ düşmüş, Emre öndeymiş, Emre’yi almış götürmüş. Öbürleri, arkadakiler kurtarılmış. Belden aşağısını almış çığ.

Yaptıkları sporu seviyorlardı. Hatta dershaneye gidiyorlardı 15 gün izin aldılar, gittiler. Yedi yaşından beri 12 senedir içli dışlılar. Bayağı başarılıydılar. Türkiye şampiyonu olmuştu geçen sene kardeşiyle birlikte.”