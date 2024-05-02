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Yaramazlara biraz batar!

Çiğ süt üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023’te çiğ süt üretiminin azaldığını duyurdu.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 ton oldu.


Önceki yıla göre keçi ve inek sütü üretimi artarken koyun ve manda sütü üretimi düştü.

Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 92,9’unu inek sütü, yüzde 4,3’ünü koyun sütü, yüzde 2,5’ini keçi sütü ve yüzde 0,2’sini manda sütü oluşturdu.

Türkiye’de 2022 ve 2023’te üretilen çiğ süt üretimleri (ton) şöyle:

20222023
İnek sütü19.912.13519.961.908
Manda sütü43.58943.025
Koyun sütü1.067.342933.576
Keçi sütü540.426543.058
Toplam21.563.49221.481.567

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