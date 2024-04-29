Süt üreticisi yüzde 8,5’lik zammı yetersiz buldu

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 14,65 olarak açıklanan çiğ süt referans fiyatını yetersiz buldu: “Hayvancılığa vurulmuş bir darbedir.”

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt referans fiyatını yüzde 8,5 artışla litre başına 14,65 TL olarak duyurdu. TÜSEDAD, zammı yetersiz buldu ve yazılı açıklama yaptı.

Bloomberg HT‘nin haberine göre açıklamada öne çıkanlar şöyle:

* Böyle bir ortamda çiğ süt fiyatına yüzde 8,51’lik bir artış yapılmış olması USK’nın ülke hayvancılığına vurduğu bir darbedir.

* Yıllardır yaptığımız tüm uyarılara, bilimsel ve çiftlik gerçeklerine göre açıkladığımız çiğ süt maliyetine rağmen hem USK hem de çiğ sütü işleyen sanayicilerimiz, dişi hayvan kesimlerinden kaynaklı kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi gözardı ediyor.

* Halbuki süt ve et üretimi birbirine bağlı 2 üretim koludur. Maliyetinin altında veya maliyet sınırında satış yapan üreticilerimiz hayvanlarını kestirerek üretimden çıkmaktadır. Bu durum herkesçe algılanmış net bir durumdur.

* Çiğ sütü işleyen ve süt üreticisinin tek alıcısı konumunda olan sanayicilerinse USK tarafından açıklanan tavsiye fiyatını da dikkate almayarak geriye dönük; mart, nisan ayları ve hatta mayıs ayı için, kendi aralarında oluşturdukları fiyat düşürme politikası ile üretici fiyatını baskılama çabalarının olması ise oldukça üzücüdür.

* Üreticilerimizse sanayicinin bu baskısı altında ezilmekte ve zararına satış yapmak yerine dişi hayvanlarını keserek üretimden çıkmaktadır. Bu durumda da kırmızı et fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz olmakta ve bu kısır döngüden çıkılamamaktadır.

* 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, açıklanan çiğ süt tavsiye fiyatının altında alım yapmak isteyen ve bu konuda kartel oluşturmaya çalışan sanayicilerimiz olmayacağı inancıyla, üreticilerimiz tarafından böyle bir durum bildirildiğinde; Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na resmi şikayette bulunacağımızı belirtiriz.