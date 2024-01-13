Çiğ süt fiyatına zam

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatına yüzde 17,4 oranında zam getirilmesine karar verdi.

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Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda çiğ süt fiyatlarına ilişkin tavsiye fiyatı yer aldı.

Duyuruda, “22 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13,5 lira olarak belirlenmiştir” dendi.

Süt fiyatı geçen yılın temmuz ayında 11 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti.

Duyuruda, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için 20 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.