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Yaramazlara biraz batar!

Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı; ilçe altı ay karantinada

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde çiftçiye saldırıp ağır yaralayan kurt kuduz çıkınca altı ay süreyle karantina kararı alındı. Meralara hayvan giriş-çıkışları yasaklanırken, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki çiftçi ve besiciler bilgilendirilerek hayvanları aşılanmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

11 Ekim günü tarlasına giden çiftçi Ali Deniz, ilçe merkezine yakın bir bölgede kurt saldırısına uğradı. Çevredekiler tüfekle kurdu vururken, ağır yaralanan Deniz hastaneye kaldırıldı.


Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri öldürülen kurttan numune aldı. Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ndeki incelemede kurdun kuduz olduğu ortaya çıktı.

Kaymakam Emin Kaymak başkanlığında toplanan Gerger İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu üyeleri karantina uygulama kararı aldı. İlçenin birçok yerine kuduz riski olduğuna dair tabelalar asıldı.

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