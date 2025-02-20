'Çiftçinin anası ağlıyor' demişti: 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapsi istendi

Bursa Karacabey’de çiftçilik yapan Sinan Çiftçi hakkında “Bugün çiftçinin anası ağlıyor” sözleri gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten iddianame hazırlandı. Çiftçi’nin dört yıl sekiz aya kadar hapsi isteniyor.

Fotoğraf: AA

Karacabey’in Akhisar köyünde tarımla uğraşan Çiftçi, Ağustos 2024’te çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları Anka Haber Ajansı’na anlatmış, “Bugün çiftçinin anası ağlıyor” demişti.

Anka’nın aktardığına göre bu açıklamaları nedeniyle Karacabey başsavcılığınca Çiftçi hakkında ‘Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici beyanlarda bulunarak saldırılarda bulunduğu’ iddiasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, Çiftçi’nin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıca ‘belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı’ düzenleyen TCK’nın 53’üncü maddesinin de uygulanması talep edildi.

Suçlamalara ilişkin Sinan Çiftçi, şöyle konuştu:

“Çiftçinin, üreticinin alın terinin hakkını savunmanın suç olduğu şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Siyasi parti liderleri, gazeteciler içeride. Kim konuşuyorsa, kim eleştiriyorsa içeride. Benim suçum ne? Yazın 40 derece sıcakta tarlada çalışıp gözü gibi bakıp büyüttüğü domatesi, karpuzu tarlada kalan ve bir dönümde en az 20 bin lira zarar eden çiftçinin hakkını savunmak.”