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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan'a 'hakaret'ten Suriye'de yakalandı

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen kişi Suriye’de yakalandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı. (AA)

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden T.G.’ye ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:


“Şahıs hakkında İstanbul başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılmış, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımızın çalışması, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Hatay İstihbarat Şube müdürlükleri desteğiyle Suriye’de yakalanmıştır. Siber Suçlar Daire Başkanlığımızca söz konusu içeriği paylaşan 97 hesapla ilgili adli süreç başlatılmış ve bu hesapların tamamı mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştır.”

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