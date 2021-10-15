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Yaramazlara biraz batar!

Christchurch’te, ‘resmi büyücü’yle yollar ayrıldı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kenti ‘resmi büyücüsü’yle yolları ayırdı.

Fotoğraf: Reuters

Kent yönetimi, 23 yıldır kentin tanıtımı için ‘büyücülük hizmeti’ veren, yılda 16 bin Yeni Zelanda doları (104 bin 136 lira) kazanan Ian Brackenbury Channell’ın (88) kontratının yenilenmediğini, tanıtım için ‘daha modern yöntemlere başvurulacağı’nı açıkladı. Belediyenin web sitesinde, 1982’den beri bu sıfatla birini istihdam eden kentin dünyanın resmi büyücüsü olan tek kent olduğu bilgisi paylaşıldı. Channell’a toplam 368 bin Yeni Zelanda doları ödendi.


‘Büyücü’ adıyla ehliyeti bulunan Channel ise işine son verilmesinin nedeninin ‘hayal gücünden yoksun bürokratlar’ olduğunu, ‘bir provokatör olduğu için uygun bulunmadığını’ açıkladı. Kent sokaklarında dolaşıp insanlarla konuşmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Yeni Zelanda ve Avustralya’da kuraklık dönemlerinde yağmur dansları yapan, kamu önünde ‘şov amaçlı büyü yapan’ ve Christchurch’te turistlerin ilgi odağı olan Channel, Britanya’nın başkenti Londra’da doğdu. Leeds Üniversitesi’nde psikoloji ve sosyoloji okuduktan sonra Avustralya’ya yerleşti bir süre orada sosyaloji dersleri verdi, 1970’lerde de Yeni Zelanda’ya yerleşti.

Christchurch’te, kent meydanında bir merdivene çıkıp heyecanlı bir konuşma yaptığı sırada tutuklanmıştı. Kamuoyu bu duruma tepki göstermiş ve o alan ‘kamuya hitap edilebilen’ bir alana dönüştürülmüştü.

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