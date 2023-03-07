CHP’nin YSK temsilcisi uyardı: Sandık başında olmazsanız, kedi değil fil girer

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) temsilcisi Mehmet Hamdi Yakupoğlu, yabancı uyruklu seçmenler hakkındaki sayıyı öğrenmek için İçişleri Bakanlığı ve TBMM’den yanıt alamadıklarını söyledi.

YSK’nın seçim sonuçlarını etkileme hakkının olmadığına dikkat çeken Yakupoğlu, sandık güvenliği için de uyardı: “Sandık başında olmazsanız, kedi değil fil girer.”

CHP’nin YSK temsilcisinden sandık güvenliği uyarısı. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Mart’ta seçim kararı alacağını, 14 Mayıs’ta da seçimlerin yapılacağını söyleyip topu YSK’ya atmıştı.

‘Millet ittifakı’da dün cumhurbaşkanı adayı olarak resmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu açıklamıştı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı seçimlerde Meclis’teki sandalye dağılımı da parlamenter sisteme dönüş için hayati önem taşıyor.

Gözler YSK’nın ‘Seçim yapılabilir‘ veya ‘Ertelenmeli‘ kararındayken CHP’nin kuruldaki temsilcisi Yakupoğlu, konu hakkında Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuştu.

YSK’nın il ve ilçe seçim kurullarının; personel kaybını, bölgede çalışan personelin ve depolardaki mühürlerin, torbaların, sandıkların durumunu incelediğini anlatan Yakupoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Seçim takvimi başladıktan sonra, tahminen 16 Mart tarihi gibi YSK, MERNİS’ten güncel son listeyi alacak.

*Temel mesele, sandık başına gidince, kayıtlı seçmen açısından; mükerrer olmaması, vefat eden seçmenlerin listede yer almaması önemli.

Yabancı seçmenler

Yakupoğlu başta Suriyeli olmak üzere yabancı seçmen sayısını hem İçişleri Bakanlığı’na sorduklarını hem de TBMM gündemine getirdiklerini ancak bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Yakupoğlu şöyle devam etti:

*Özellikle Suriyelilerin sayısını bilmiyoruz. Yabancılar ayrı bir şekilde kayıtlı değil.

*Yabancı seçmenin demografik olarak seçim sonuçlarını etkileyeceğini şimdilik düşünmüyoruz. Ancak yarın bir seçmen hareketliliği olursa bunun nasıl bir etkisi olacağını bilemem. Sayının paylaşılmaması da güvensizlik yaratıyor.

*Seçmen listeleri oluşumunda görevli devlet memurları bölgede gösterilecek, belki de yığılacak. (AFAD, Kızılay’ın personeli gibi görevliler.) Devlet memurları buralara yığılacak mı? Bu durum nasıl bir seçmen hareketliliğine yol açacak? Göç edenler oldu. Bunlar gittikleri şehirlerde oy verecekler. Bunun etkisi ne olacak?

‘Fil de girer’

*Sistemde her şey sandık üzerine kurulu. İtiraz için somut delil gerekli. Tutanak defteri, bir sandığın tapusudur.

*Sandık başında olmazsanız, kedi değil fil girer. Herkes sandık başında olsun, tek şart bu.