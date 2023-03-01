İYİ Parti YSK temsilcisi: Depremden etkilenen illerde vekil sayıları değişmeyecek

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, depremden etkilenen illerde milletvekili sayısılarında değişiklik olmayacağını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler 10 ilde yaklaşık 14 milyon yurttaşı etkiledi. 100 binlerce yurttaş evsiz kaldı, son resmi güncellemeye göre can kaybı en az 45 bin 89’a çıktı.

Öztürk, Twitter’dan şunları yazdı: “Son yapılan hesaplamalarla birlikte önümüzdeki seçimlerde Kocaeli (14) ve Sakarya (8) milletvekili sayıları birer artacakken, Bayburt (1) ve Tunceli (1) milletvekili sayıları birer azalacak. Depremden etkilenen illerimizin milletvekili sayısılarında değişiklik olmayacak.”

Son yapılan hesaplamalar ile birlikte;



Önümüzdeki seçimlerde

Kocaeli (14)ve Sakarya(8) milletvekili sayıları birer artacakken,



Bayburt (1)ve Tunceli (1) milletvekili sayıları birer azalacak.



Depremden etkilenen illerimizin milletvekili sayısılarında değişiklik olmayacak. pic.twitter.com/n7DzHYyGDU — Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) March 1, 2023

Depremler sonrası seçimlerin ertelenmesine dair tartışma yerini iktidar kanadından gelen “Son sözü YSK söyleyecek” açıklamalarına bıraktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimi ertelemek gibi bir şansının olmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu, millet ittifakı adayın açıklanması için YSK’nın kararının önemli olduğunu belirtmişti.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu millet 14 Mayıs’ta gereğini yapacaktır” demişti.