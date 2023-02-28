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Yaramazlara biraz batar!

Depremlerde can kaybı 45 bin 89’a çıktı

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 89’a çıktı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi’nden (AFAD) geldi. Yaralı sayısı paylaşılmadı. Son olarak 17 Şubat’ta yaralı sayısı 108 bin 68 olarak duyurulmuştu.


6 Şubat’ta meydana gelen depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’da yıkıma yol açmıştı.

AFAD o günden bu yana 11 bin 20 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Hatay’da Şubat’ta meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde altı kişi, Malatya’da 27 Şubat’ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki artçıda ise iki kişi hayatını kaybetmişti.

6 Şubat’tan bu yana bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 1 milyon 971 bin 589’a ulaştı.

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