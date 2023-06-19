CHP’nin asgari ücret önerisi en az 15 bin TL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, asgari ücret önerilerini açıkladı: En az 15 bin TL.

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Uyar, Twitter’dan şunları yazdı: “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yaptığımız çalışmalar ve ilgili kuruluşlarla görüşmelerimiz sonrasında, yüksek enflasyona ve daima yükselen yoksulluk sınırına emekçileri ezdirmemek için #AsgariÜcret miktarını en az 15 bin TL olarak öneriyoruz.”

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun 19 Haziran’daki ikinci toplantısında sonuç çıkmazken, miktarın TL olarak konuşulduğu kesinleşmişti.

Asgari ücret şu an 8 bin 506 TL.