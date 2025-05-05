CHP'li üç başkan 'misafirperver' Kurum'a müteşekkir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Fotoğraf: @mansuryavas06 / X

Ziyareti X’ten paylaşan üç başkan da Kurum’a teşekkür etti.

Karalar, şöyle yazdı:

“Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili olarak, belediye başkanlarımızla birlikte; belediyelerimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini aktarma ve istişare etme fırsatı bulduk. Gösterdikleri teveccüh için Sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Kentlerimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”

Akın’sa şu paylaşımı yaptı:

“Görüşmede belediyelerimizin ve kentlerimizin sorunlarını ileterek çözüm önerileri üzerine istişare ettik. Sayın bakanımıza misafirperverliği için teşekkür ederiz.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @mansuryavas06 ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @ZeydanKaralar01 ile @csbgovtr Bakanı Sn. @murat_kurum'u ziyaret ettik.



Görüşmede belediyelerimizin ve kentlerimizin sorunlarını… pic.twitter.com/xAsQMTvFKd — Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) May 5, 2025

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @mansuryavas06 ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @ahmetakin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Murat Kurum'u ziyaret ettik.



Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili olarak, belediye başkanlarımızla… pic.twitter.com/He7ML5oFzE — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) May 5, 2025

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilimiz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @ZeydanKaralar01 ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @ahmetakin ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. @murat_kurum’u ziyaret ettik.



Ev sahipliği için sayın… pic.twitter.com/WWLNMLgk62 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 5, 2025

TİP’li başkan özür dilemişti

Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da geçen hafta Kurum’u ziyaret etmiş, dokuz saniyelik videoda bakana teşekkür etmişti.

Karaçay tepkilerin ardından özür dilemiş, videonun ‘yanlış anlamalara sebep olabilecek şekilde yansıtıldığını’ öne sürmüştü.



