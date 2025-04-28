TİP'li belediye başkanı, Kurum'a 'teşekkür'e gitti

Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Fotoğraf: AA

Karaçay bakanlıktaki ziyarette Samandağ’da depremzedeler için yapılan çalışmalar için Kurum’a teşekkür etti. AA’nın ziyarete ilişkin dokuz saniyelik videosundaysa şu diyalog geçiyor:

Kurum: İyi mi her şey?

Karaçay: Valla sayenizde daha güzel, daha iyi olacak.

Kurum: Orada beraber yürütmek lazım.

Karaçay: Çok iyi yürütüyoruz sayın bakanım, teşekkür etmek için size geldim.



