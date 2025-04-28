TİP'li belediye başkanı, Kurum'a 'teşekkür'e gitti

Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.
Karaçay bakanlıktaki ziyarette Samandağ’da depremzedeler için yapılan çalışmalar için Kurum’a teşekkür etti. AA’nın ziyarete ilişkin dokuz saniyelik videosundaysa şu diyalog geçiyor:
Kurum: İyi mi her şey?
Karaçay: Valla sayenizde daha güzel, daha iyi olacak.
Kurum: Orada beraber yürütmek lazım.
Karaçay: Çok iyi yürütüyoruz sayın bakanım, teşekkür etmek için size geldim.