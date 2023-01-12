CHP’li RTÜK üyesini tehdit eden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında dava

RTÜK’ün CHP kontenjanında üyesi İlhan Taşçı, kendisini tehdit etmesinden dolayı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tazminat davası açtı.

Rasim Ozan Kütahyalı ve İlhan Taşçı. Fotoğraf: Twitter/AA/Diken

Beyaz TV’de yayınlanan ‘Derin Futbol’un ‘Yılbaşı Özel’ programında Ahmet Çakar, Japon şarkıcı ve oyuncu Saori Yuki’nin 1970 çıkışlı ‘You, Night And Music’ adlı uzunçalar albümünden ‘Suki Yo’ şarkısını söylemişti.

Söz konusu şarkının ismi Türkçe bir küfre benzediği için daha önce programda alay konusu olmuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı da şarkıyı söylemesi için Çakar’a yaptığı tezahüratta şarkının ismi yerine küfrü direkt söylemişti. Daha sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Derin Futbol programı hakkında inceleme başlatıldığını bildirmişti. İnceleme sonunda Beyaz TV’ye reklam gelirinin yüzde 3’ü oranında para cezası kesti.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı söz konusu cezayı şu sözlerle duyurmuştu: “RTÜK, şikayet dilekçemiz üzerine Rasim Ozan Kütahyalı’nın ‘kirli ve düzeysiz’ dili nedeniyle Beyaz TV’ye oybirliğiyle yüzde 3 para cezası verdi.” Taşçı, öncesinde yazdığı şikayet dilekçesini de paylaşmıştı.

Kütahyalı’ysa karar sonrasında çıktığı yayında Taşçı’yla ilgili “Bizi şikayet eden, ben onun plakasını, her şeyini bilirim. Şimdilik karışmıyorum. Şimdilik bir şey demiyorum” demişti. Taşçı, Kütahyalı’nın bu sözleriyle ilgili tazminat davası açtığını duyurdu.

Rasim Ozan Kütahyalı’ya bu videodaki sözlerinden dolayı tazminat davası açıyorum.

Kazanacağım tazminatı @CagdasYasamDD ve @KumpasDer e bağışlayacağımı şimdiden ilan ediyorum.

Bildiklerini artık mahkemede anlatır kirli ağız! pic.twitter.com/rvoQSbJ1p5 — İlhan Taşcı (@ilhantasci) January 12, 2023

Beyaz TV’yle ilgili soruşturma İlhan Taşçı’nın dilekçesiyle başlasa da ceza kararını RTÜK oy birliğiyle aldı.