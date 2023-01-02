RTÜK ‘Derin Futbol’ hakkında inceleme başlattı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV’de yayımlanan ‘Derin Futbol’ programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK ‘Derin Futbol’ programı hakkında inceleme başlattı

CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Beyaz TV’de yayınlanan ‘Derin Futbol’ programında Rasim Ozan Kütahyalı’nın küfrettiğini iddia ederek RTÜK Başkanlığı’na başvurmuştu. Yayınla ilgili ‘derhal’ hazırlanacak değerlendirme raporunun üst kurul toplantı gündemine alınmasını talep etmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Derin Futbol programı hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi:

“Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır.”

Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum. pic.twitter.com/dAXzsnMJuW — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 2, 2023

‘Derin Futbol’un ‘Yılbaşı Özel’ programında Ahmet Çakar, Japon şarkıcı ve oyuncu Saori Yuki’nin 1970 çıkışlı ‘You, Night And Music’ adlı uzunçalar albümünden ‘Suki Yo’ şarkısını söylemişti.

Söz konusu şarkının ismi Türkçe bir küfre benzediği için daha önce programda alay konusu olmuştu.

Kütahyalı da şarkıyı söylemesi için Çakar’a yaptığı tezahüratta şarkının ismi yerine küfrü direkt söylemişti.