RTÜK’ten, Gökçek’in Beyaz TV’sine ‘küfür’ cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), görevinden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir belediye başkanı AKP’li Melih Gökçek’e ait Beyaz TV’ye canlı yayındaki ‘küfürlü’ şarkı nedeniyle reklam gelirinin yüzde 3’ü oranında para cezası kesti.

RTÜK’ten, Beyaz TV’ye ceza. (YouTube)

Beyaz TV’de yayınlanan ‘Derin Futbol’un ‘Yılbaşı Özel’ programında Ahmet Çakar, Japon şarkıcı ve oyuncu Saori Yuki’nin 1970 çıkışlı ‘You, Night And Music’ adlı uzunçalar albümünden ‘Suki Yo’ şarkısını söylemişti.

Söz konusu şarkının ismi Türkçe bir küfre benzediği için daha önce programda alay konusu olmuştu.

Raism Ozan Kütahyalı da şarkıyı söylemesi için Çakar’a yaptığı tezahüratta şarkının ismi yerine küfrü direkt söylemişti. Daha sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Derin Futbol programı hakkında inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Karar çıktı

RTÜK’ün muhalefet üyesi İlhan Taşçı, Twitter’dan Beyaz TV’ye ceza kesildiğini yazdı: “RTÜK, şikayet dilekçemiz üzerine Rasim Ozan Kütahyalı’nın ‘kirli ve düzeysiz’ dili nedeniyle Beyaz TV’ye oybirliğiyle yüzde 3 para cezası verdi. Kütahyalı, üst kurulun oybirliğiyle aldığı kararı da değerlendirirsin!”

RTÜK, şikayet dilekçemiz üzerine Rasim Ozan Kütahyalı’nın “kirli ve düzeysiz” dili nedeniyle Beyaz TV’ye oybirliğiyle yüzde 3 para cezası verdi.@RasimOzan_K Üst Kurulun oybirliğiyle aldığı kararı da değerlendirirsin! https://t.co/aVD2mpvjSU — İlhan Taşcı (@ilhantasci) January 11, 2023

Kütahyalı’nın ilk vukuatı değil

Kütahyalı’nın Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programındaki ‘kusturmalı Boşnak saksosu’ sözü nedeniyle Beyaz TV’den kovulmuş, ardından da geri dönmüştü.