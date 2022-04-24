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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Özkan’dan Bakan Dönmez’e tutanaklı yanıt: Hemen istifa et


CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesik olmadığını ileri süren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e tutanakla yanıt verdi.

Fotoğraf: Arşiv

Özkan, Kılıçdaroğlu’nun evine ait elektrik kesme tutanağının ve mühürlü sayacın fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: “Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturmaya devam edeceksin? İşte elektrik kesme tutanağı, hemen istifa et.”


Fotoğraf: Twitter

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından “Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” paylaşımını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu’da yine sosyal medya hesabından Dönmez’e şu yanıtı vermişti: “Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!”

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Belirsizlikle nasıl baş edebiliriz?

Her ne kadar sonuna gelinmiş gibi gözükse bile bu sürecin sebep olduğu psikolojik etkilerin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bireyden bireye farklılık gösterse de bu etkilerden tamamen kurtulmak aylar hatta yıllar sürebilir. 

Pasif cümle saldırgandır

İngilizcenin yaygınlaşması, kitap, film, dizi, yazı çevirilerinin çoğalması, çeviri motorları, hepsi etkili oldu herhalde, ama şimdi azmış olsa da yeni bir sorun değil bu.