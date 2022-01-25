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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Özel: Tarikat yurdunda kalan 40 gence yardım edildi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP’nin tarikat yurdunda kalanlara yönelik çağrısının ardından kendilerini arayanlardan 40’ına yardım edildiğini söyledi.

CHP, Elazığ’da kaldığı tarikat yurdundaki baskıları anlatan bir video çekerek intihar eden Enes Kara’yla benzer durumda yaşayan gençlere çağrıda bulunmuş, yurt konusunda yardım edileceğini açıklamıştı.


Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan’a konuşan Özel, şimdiye dek kendilerini arayanların 150’ye yakınının cemaatlerin yurt ya da evlerinde kaldığını, 120’sine telefonla ulaşıldığını, bazen de ailelerin aradıklarını kaydetti.

CHP’li yönetici, onlarca gence yardım edildiğini aktardı: “Yaklaşık 40 arkadaşımızın sorununu çeşitli yöntemlerle çözdük. İstanbul’da, Ankara’da ve Mersin’de belediyelerimizin yurtlarına yerleşenler oldu. Ayrıca çok sayıda gönüllü başvurusu gerçekleşti. Onların başvurularını da çocuklarla eşleştiriyoruz şimdi. Biraz maddi katkı olursa eve çıkabileceğini söyleyenler olabiliyor… Onlara da burs takviyesi sağlıyoruz.”

Özel, ‘ilk kez bir kapalı kutudan’ Türkiye’nin dört bir yanından geldiği için birbirini destekleyen sağlıklı veri akışı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kişi söylese şüpheyle bakabilirsiniz belki… Ama örneğin, üç farklı şehirdeki aynı cemaatin yurdundan üç benzer şikâyet aldık. Verilen saatler, içeride tutulan zorunluluklar, hepsi birbirini tutuyor. Kamuoyuyla bunları paylaştığımızda, oralarda yaşananların kolay şeyler olmadığını herkes görecek. Çaresizlikten yararlanan ve ciddi baskı oluşturulan bir sistem var, onu ortaya çıkaracağız.”

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