CHP'li Adnan Beker'in şoförüne hapis istemi

23 Nisan’da ‘Dur’ ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine sürdüğü öne sürülen CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü İrfan Aşılıoğlu’na üç yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: TRT Haber

Ankara başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Aşılıoğlu hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

ANKA‘nın haberine göre Aşılıoğlu’na hapis cezası istenen iddianame Ankara 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “CHP’nin otobüs şoförüne 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildiği” şeklindeki iddialar büyük bir yalandır.



CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı… pic.twitter.com/iXLycqeQvd — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 1, 2025

Ne olmuştu?

23 Nisan’da Ankara’nın Altındağ ilçesinde polis, Beker’e ait aracı, Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurdu.

DHA‘nın haberine göre Beker ve sürücü İrfan Aşılıoğlu araçtan indi. Beker, polislerle konuştuğu sırada Aşılıoğlu, tekrar direksiyona geçip, aracı hareket ettirdi. Bu sırada aracın önünde bulunan bir polis, sürücüyü durdurmak istedi. Aracı polisin üzerine doğru süren sürücü, kısa süre sonra durdu.

Hastaneden rapor alan polisin şikayeti üzerine şoför hakkında Ankara başsavcılığı soruşturma başlattı.

Aşılıoğlu 24 Nisan’da ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Mahkeme Aşılıoğlu’nu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.