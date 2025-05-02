CHP'li Adnan Beker'in şoförüne soruşturma

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü İ.A.’nın, 23 Nisan’da ‘dur’ ihtarına karşı polisin üzerine aracı sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: TRT Haber

23 Nisan’da Ankara’nın Altındağ ilçesinde polis memuru, Beker’e ait aracı, Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurdu.

DHA‘nın haberine göre Beker ve sürücü İ.A. araçtan indi. Beker, polislerle konuştuğu sırada İ.A., tekrar direksiyona geçip, aracı hareket ettirdi. Bu sırada aracın önünde bulunan polis memuru, sürücüyü durdurmak istedi. Aracı polisin üzerine doğru süren sürücü, kısa süre sonra durdu. Hastaneden rapor alan polis memurunun şikayeti üzerine şoför hakkında Ankara başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İ.A., soruşturma kapsamında 24 Nisan’da ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan gözaltına alındı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beker’den açıklama

Ankara başsavcılığı Beker hakkında da soruşturma başlattı.

Beker, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“23 Nisan’da partimizin programına katılmak üzere alana girerken, aracım üç farklı polis kontrol noktasından geçerek ve bir zorluk yaşamadan alana yaklaşmıştı. Ankara Tren Garı’nın önünde aracım keyfi bir biçimde tekrar durduruldu.

Komiserle yaşanan diyalogda aracımın geçemeyeceğini, ilgili alana park edebileceğimizi söyledikten sonra aracımı kullanan arkadaşım, komiserin isteği üzerine aracımı park etmeye çalışırken orada bulunan bir polis memuru, amirinin emrinin aksine kendini aracımın önüne attı.

Bu görüntüleri bir polisin yaptığı münferit hareketin, canımızdan bildiğimiz tüm polislerimize mal edilmemesi adına bugüne dek yayınlamamıştım. Ancak başı sonu kesilen MOBESE kayıtlarının bazı TV kanallarında yayınlanması, ortada yaralı yokken ‘Adnan Beker polis yaraladı’ başlıklarının atılması ve bazı trol hesaplardan iftira içerikli paylaşımlar yapılması, bu görüntüleri yayınlamamızı zorunlu kılmıştır.

Söz konusu polisin beş gün rapor aldığı, ‘polis yaralandı’ diye itibar suikastı yapılarak paylaşılan ve aracı kullanan arkadaşımın evine sabaha karşı cinayet büro ekiplerince ve çilingirle gözaltına alma maksatlı gidilen olay görüntülerdeki gibidir. Biz ne kimseye zarar veririz ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz. Takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.”