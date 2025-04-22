Özel, valiliğin yasağına rağmen yarın 1'inci Meclis'te toplanma çağrısını yineledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valiliği’nin yasağına rağmen 23 Nisan’da 1’inci Meclis önünde toplanma çağrısını yineledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Fotoğraf: AA

Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 1’inci Meclis önünde toplanıp Anıtkabir’e yürüyeceklerini duyurmuştu.

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da X hesabından aynı çağrıyı yapmıştı.

Ankara Valiliği’yse Meclis binasını öğrencilerin ve halkın yoğun şekilde ziyaret edeceğini belirterek yürüyüşün trafiği olumsuz etkileyeceğini bildirmiş, bu nedenle alanda toplanmaya izin vermemişti.

Özel, valiliğin açıklamasının ardından X’ten şunları yazdı:

“23 Nisan yasaklanamaz! Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!

Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum. Egemenlik Milletindir”