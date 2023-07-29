CHP’den örgütüne genelge: En az bir yönetici bilişim okuryazarı olsun

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı uygulamasını ile ve ilçe yönetimlerinde de uygulamaya koymak için hazırlıklara başladı.

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CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından açıklanan kongre takvimi devam ederken, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Derim Barış Çelik ve Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu imzasıyla partinin tüm il ve ilçe başkanlıklarına 25 Temmuz tarihinde tebliğ edilen genelgede, bilişimden sorumlu il ve ilçe başkan yardımcısı olarak görev yapabilecek kişilere kongrelerdeki yönetim listelerinde yer verilmesinin önem arz ettiği bildirildi.

Parti tüzüğünün 18’inci maddesi uyarınca, kongrelerde oluşan ile ve ilçe yönetim kurullarında birer bilişim sorumlusunun belirlendiği hatırlatılan genelgede, bu yönetim kurulu üyesinin partinin internet sisteminin ve dijital işlerin sağlıklı yürümesi ve teknolojik imkânların kullanılması konusunda görevleri olduğu vurgulandı.

Partinin il ve ilçe yönetimlerine gönderilen genelgede şunlar kaydedildi:

“Partimizin internet sistemini ve mobil uygulamalarını kullanabilecek düzeyde bilişim okuryazarlığı olan, Word ve Excel programlarına hakim ve il/ilçe yönetimlerinde ‘bilişimden sorumlu il/ilçe başkan yardımcısı’ olarak görev yapabilecek kişilere kongrelerdeki yönetim listelerinde yer verilmesi önem arz etmektedir.”

İlçe ve il kongrelerinde, blok listeyle seçime gidilmesi halinde bu hususun dikkate alınarak tarif edilen niteliklere haiz en az bir kişiye yönetim listelerinde yer verilmesi önerilen genelgede, çarşaf listeyle seçime gidilmesi halindeyse bu özelliklere sahip en az bir partilinin seçilmesinin sağlanması amacıyla desteklenmesi tavsiye edildi.