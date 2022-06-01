CHP’den Gezi direnişine katılanlara ‘sürtük’ diyen Erdoğan’a: Küfürlerinizle beraber gideceksiniz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi direnişine katılanlara ‘sürtük’ demesine “İftiralarınızla, Küfürlerinizle beraber gideceksiniz” dedi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için şunları demişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

Erdoğan’ın sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, CHP’den de yanıt geldi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “İftira bitti. Küfür başladı. Milletimizin iffetli analarına küfreden beslemeleri gördük. Milletine küfreden cumhurbaşkanı’na ise ilk kez şahit olduk. Aziz milletimiz halinizi görüyor. Dersinizi vermek için sandığı bekliyor. İftiralarınızla, Küfürlerinizle beraber gideceksiniz.”