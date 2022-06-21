CHP’den ‘çocuk anne’ raporu: Geçen yıl 17 yaş altı çocuklar 7 binden fazla bebek doğurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ülke genelinde çocuk yaşta hamile kalma oranlarına ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporun sonuçları için “Utanç tablosu” diyen Akkuş İlgezdi şunları söyledi: “Daha kendileri çocuk dediğimiz yavrularımız, bebek dünyaya getiriyor, anne oluyorlar. Türkiye’de 2021’de dünyaya gelen 7 bin 190 bebeğin, annesi 17 yaş altında, yani o da bir çocuk! “

Fotoğraf: DHA

Rapora göre, 2021’de dünyaya gelen 117 bebeğin annesi 15 yaşından küçük. 7 bin 73 bebeğin annesiyse 15-17 arasında. 32 bin 91 bebeğin annesiyse 18-19 yaşlarında. Yani 2021’de toplamda 39 bin 281 bebeği 19 yaşından küçükler doğurdu.

Şanlıurfa ilk sırada

19 yaş altı doğum yapan annelerin illere göre dağılımı şöyle:

3 bin 809 doğumla Şanlıurfa

3 bin 271 doğumla İstanbul,

1618 doğumla Diyarbakır

1436 doğumla Hatay

1374 doğumla Adana

Bu illerde belirtilen doğum sayılarına 15 yaş altı doğum yapanlar da dâhil edildi.

Tunceli’de 18 yaş altında doğuran yok

Tunceli, 18 yaş altı doğumun hiç olmadığı il olarak kayıtlara geçti. 19 yaş altı doğum sayısı 15 oldu.

Sırasıyla 19 yaş altı doğum sayılarına bakıldığında, Bayburt’ta ikisi 17 yaş altı olmak üzere toplam 11, Gümüşhane’de üçü 17 yaş altı olmak üzere 21 ve Artvin’deyse üçü 17 yaş altı toplam 22 doğum kaydedildi.

20 yılda 18 bin 165 bebek

2002-2021 yılları arasında dünyaya gelen 18 bin 165 bebeğin annesinin 15 yaşından küçük olduğu kayıtlara geçti. 2021’deyse dünyaya gelen 117 bebeğin annesi 15 yaşından küçük.

Akkuş İlgezdi bu tür çocuk gebeliği vakalarının, adli makamlara kanuna uygun şekilde bildirilmediğini belirterek, bu sayıların daha yüksek olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Yine aynı dönemlerde 17 yaşından küçük çocukların doğurduğu bebek sayısıysa 497 bin 640. Bu sayı 2021’de 7 bin 73.

Son 20 yılda 1 milyon 377 bin 200 bebeğin annesiyse 18-19 yaş grubunda. 2021’de 32 bin 91 bebeğin annesi 18-19 yaş grubundaydı.

515 bin 815 bebeğin annesi 17 yaşın altında

Son 20 yılda toplamda 1 milyon 893 bin 5 bebeğin annesi 19 yaşın altındayken doğurdu. Yani bir günde doğan 259 bebeğin annesi 19 yaş altında. Her gün doğan 71 bebeğin annesi 17 yaşın altındayken, iki bebeğin annesiyse 15 yaş altında. Yaşı 17’den küçük çocukların doğurduğu bebek sayısı 515 bin 805, yani haftada 496 bebek.

Akkuş İlgezdi şunları kaydetti: “Bu veriler çok açık ve net gösteriyor ki bu durum açıkça ‘istismardır.’ Hem çocuğun hem ‘annenin’ mağdur olduğu bu durumun üstü ne verileri gizleyerek ne de olağan evlilik yaşına gelen istisnalarla kapatılamaz. Bizim için en önemli seçenek eğitimdir. Bu nedenle kız çocuklarımızı korumak için yeterli politikalar geliştirilmelidir.”