CHP İYİ Parti’yi masaya çekmekte ‘Erdoğan karşıtlığı’na güveniyormuş

İYİ Parti’nin 81 ilde seçime kendi adaylarıyla girme kararına karşı CHP’nin hangi kozla ittifakı yeniden sağlamayı hedeflediği öğrenildi.

Fotoğraf: CHP

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ilde seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurmuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP ile ittifak yapmama kararını, “2019’da kurulan kalbi ittifak, ruhunu kaybetti” sözleriyle açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu çıkışa henüz yanıt vermedi. CHP sözcüsü Faik Öztrak’tan “Gitmek isteyene kal demeyiz, yolları açık olsun” yanıtı geldi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre iki parti arasında tansiyonu yükselten bu açıklamalara karşın CHP’de, ‘taban ittifakı’nın Akşener’i yeniden ittifak masasına oturtacağı görüşü hakim. CHP’liler, İYİ Parti’nin tek başına seçime girme kararına karşın, parti tabanının üst yönetimi dinlemeyeceğine ve kendi adaylarına yöneleceğini düşünüyor.

CHP, büyükşehirlerdeki seçim stratejisini “Erdoğan mı CHP adayı mı?” üzerine kurma hesabı yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan Akşener, bu strateji üzerinden genel seçim öncesi yine masaya çekilmişti.

CHP kurmayları, “‘Erdoğan mı İmamoğlu mu?’ diye sorduğumuzda, İYİ Parti, artık kendi seçmenine derdini anlatır, çünkü Erdoğan’ı tercih etmeyeceğini biliyoruz” görüşünü dile getiriyor.

‘Taban ittifakı’na dikkat çeken CHP kurmayları, “O risk görüldüğünde, siyasi partiler üzerinde toplumsal baskı yaratır. Seçime mobilize olan kitleler, sizi o masaya oturmaya zorlar. O zaman birileri de ‘aslan payını almak şartıyla otururuz’ diyebilir” görüşünü savunuyor.