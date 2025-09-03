CHP, İstanbul kongresi kararına itiraz etti

CHP, partinin İstanbul il yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulundu.

Özgür Çelik. (AA)

Mahkeme dün CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atanmıştı.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararın ardından olağanüstü toplanmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘görevi kabul ettiği için’ Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

Tekin, Özel’e şöyle yanıt vermişti: “Başlamışsınız AKP yargısı diye, siz ondan daha beter durumdasınız. Bana sormadan, benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz, disiplin kuruluna da veremezsiniz.”

Tekin bugün ‘binanın önemli olmadığını belirtip göreve başladığını’ söylemiş, Özel’se şu cevabı vermişti: “CHP’nin il başkanı, il binasında görev yapar ve genel başkana vekâlet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik’tir. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır.”

CHP kararı veren mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu.



