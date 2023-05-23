CHP Gençlik Kolları yayınladı: Montaj değil gerçeği arayanlara

CHP Gençlik Kolları, “Montaj değil gerçeği arayanlara” notuyla paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘çözüm süreci’nde kullandığı bazı ifadelere yer verdi.

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Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntüsünü mitinglerinde sık sık izletiyor. Bu görüntüler, Erdoğan’ın mitinglerini saniye saniye yayınlayan televizyon kanallarında da gösteriliyor.

AKP’li gençlere bu görüntüyü gerçekmiş gibi anlatan Erdoğan, dünkü TRT canlı yayınında da “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu” demişti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a “Montajcı sahtekar” diye çıkışırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ‘Erdoğan’ın montajı itiraf ettiğini’ söylemişti.

CHP Gençlik Kolları ise Twitter hesabından “Montaj değil gerçeği arayanlara” notuyla yayınladığı videoda Erdoğan’ın 2013 yılında Diyarbakır’da katıldığı toplu açılış töreninde sarf ettiği şu cümleyi aktardı: “Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum.”

Videoda çözüm sürecinde Kuzey Irak’tan gelenlerin otobüsün üzerinden halkı selamladığı ve PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığı görüntülere de yer verildi.

Video, “Teröristlerle Erdoğan işbirliği yaptı. Karar ver Türkiye” ifadesiyle son buldu.