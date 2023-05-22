İmamoğlu: Erdoğan montajı itiraf etti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki montajı itiraf ettiğini söyledi.

Fotoğraf: İBB

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntüsünü mitinglerinde sık sık izletiyor. Bu görüntüler, Erdoğan’ın mitinglerini saniye saniye yayınlayan televizyon kanallarında da izletiliyor.

Daha önce AKP’li gençlere bu görüntüyü gerçekmiş gibi anlatan Erdoğan, bugünkü TRT canlı yayınında da “Dağdakilerle video çekimi yapan Kılıçdaroğlu değil mi?” dedi.

Erdoğan, bu sözü bir kez daha tekrarlayınca Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, ifadeyi ‘tam anlayamadığını’ söyledi.

Erdoğan daha sonra kendi mitinglerinde izletilen videoyu “Yayınladılar” diye şöyle anlattı: “Kılıçdaroğlu, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi, haydi’ türü. Anladınız mı? Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimleri yaptılar. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdi.”

‘Bir müslümana asla yakışmayan iftira ve kumpas kampanyası‘

Söz konusu anların görüntülerini Twitter’dan paylaşan İmamoğlu, şunları yazdı: “Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti. Bir müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı ve feraseti geçit vermeyecek.”