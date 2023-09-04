CHP bütün büyükşehirleri kazanma hedefi koydu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Önümüzdeki seçimler için bütün büyükşehir belediyelerini kazanma iddiamızı ortaya koyuyoruz” dedi.

Faik Öztrak. (AA)

Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basına konuştu. ANKA’nın haberine göre Öztrak’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Geçtiğimiz hafta 2023’ün ikinci üç ayına ilişkin milli gelir verileri açıklandı. Yıllık milli gelir Erdoğan’ın taahhüdünün ancak yarısına ulaşabildi. Kişi başına gelirse söz verdiğinin yarısına bile ulaşamadı.

*Bundan iki yıl önce, “Faiz sebep, enflasyon netice” diyerek; yeni bir ekonomi modeli uyguladığını iddia eden Erdoğan, ne vaat etmişti? Faiz düşecek, rekabet gücümüz ve ihracat artacak, biz üretip başka ülkelere satacaktık, döviz kasası dolup taşacaktı. Enflasyon da düşecekti. Sonuç ne oldu? Korkunç bir hayat pahalılığı, bozulan döviz dengesi, Merkez Bankası’nın tamtakır döviz kasası, yandaşa verilen ucuz krediyle, sahte gelirlerle hormonlanmış, başka ülkelerin çiftçisini, emekçisini, iş insanını zengin eden iç talep çekişli bir büyüme.

*En nezih, refahı yüksek sayılan semtlerde bile, çöp başında bekleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ama sarayın kibirlisine göre hükümetin bu rezalette hiçbir suçu günahı yok bütün suç, bütün günah fahiş fiyat uygulayan satıcılarda.

*Erdoğan depremzedelere konut yapma konusunda da sözlerini yerine getiremiyor. Böyle olunca da yine sorumluluğu başkalarına atmaya uğraşıyor. “Muhalefet depremzedelere bedava ev vermedi” diye bağırıyor. İnsaf. Madem iktidarsınız, o zaman muktedir olacaksınız. Sizin imar barışlarınız nedeniyle atadığınız memurların incelemeden attığı imzalar nedeniyle, 21 yıllık iktidarınızda bir türlü gerçekleştirmediğiniz kentsel dönüşüm nedeniyle milletin evi başına yıkılmış. Anayasa açık, sizin bu evleri sadece yapmanız değil vatandaşa parasız vermeniz de gerekiyor. Yapamıyorsunuz, çıkıyorsunuz ‘Muhalefet nerede’ diyorsunuz. Yapamayacaksanız bir an evvel inin aşağı, biz gelip yapalım. Size nasıl yapılacağını gösterelim.

*Artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş bu nobranlık karşısında “Kırıldım, küstüm, üzüldüm” diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, birlik olacağız, bu gidişe hep beraber dur diyeceğiz.

*Önümüzdeki seçimler için bütün büyükşehir belediyelerini kazanma iddiamızı ortaya koyuyoruz. Son yerel yönetim seçimlerinde büyük bir zafer kazandık, şimdi bir kere daha, çok daha iyisini yapacağız.