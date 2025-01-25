CHP Ataşehir gençlik kolu başkanı, partinin astığı pankart nedeniyle emniyete çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Ataşehir Gençlik Kolu Başkanı Ulaş Can Arslan’ın emniyete çağrıldığını duyurdu.

Çelik, Arslan’ın Ataşehir ilçe örgütünün astığı ve üzerinde ‘AKP’li 22 yılda: En az 24 facia. 54 bin 780 ölü. Sıfır istifa’ yazan pankart nedeniyle çağrıldığını belirtti.

İl başkanı Çelik’in açıklaması şöyle:

“İktidarın hazımsızlığı, iyice şımarıklığa dönüştü. Aşağıdaki pankarta tahammül edemediler, Ataşehir Gençlik Kolu Başkanımız Ulaş Can Arslan’ı emniyete çağırdılar. Hukuk komisyonumuz ve avukatlarımız gençlik kolu başkanımızın sürecini yakından takip ediyor.

Kendini şah sananlara hak, hukuk ve hakikati öğreteceğiz. Arkadaşlarımız hakikati haykırdı: ‘AKP’li 22 yılda: En az 24 facia. 54 bin 780 ölü. Sıfır istifa!“