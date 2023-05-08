Che Guevera’yı yakalayan general öldü

Bolivya’da 1967 yılında Ernesto Che Guevera’yı yakalayan general Gary Prado Salmon 84 yaşında öldü.

Che Guevera’nın yakalanmasının ardından Bolivya Kongresi’nin kahraman ilan ettiği Salmon, ülkenin doğusundaki Santa Cruz de la Sierra’da bir hastanede yaşamını yitirdi.

1981’de kaza kurşunuyla bel kemiğinden vurularak felç geçiren Salmon, 1988’de emekli olmuştu.

Che Guevera’yı öldüren Bolivyalı asker Mario Teran Salazar da 11 Mart 2022’de 80 yaşında ölmüştü.

Arjantinli komünist gerilla Che Guevera, Bolivya’da ordu ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) ortak operasyonuyla 9 Ekim 1967’de yakalanmış ve başkent La Paz’a yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta La Higuera kırsalındaki bir okulda idam edilmişti.