Che Guevara’nın oğlu Camilo Guevara hayatını kaybetti

Küba devriminin liderlerinden Che Guevara’nın en büyük oğlu Camilo Guevara 60 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: El Mundo

Camilo Guevara’nın Venezuela’ya yaptığı bir gezi sırasında felç geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.

Arjantinli devrimcinin oğlu, hayatını babasının mirasını korumak için Che Merkezi’ne adamıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Babasının olağanüstü mirasını koruyan Che Merkezi’nin yöneticisi olarak Che’nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo’ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz. Annesi Aleida’ya, eşine ve kızlarına ve tüm Guevara March ailesine kucak dolusu sevgiler” ifadelerini kullandı.