ChatGPT iOS uygulaması Türkiye’de kullanıma açıldı

Yapay zeka geliştirme laboratuvarı OpenAI’nin sohbet robotu ChatGPT’in İOS uygulaması Türkiye’de kullanıma açıldı.

Fotoğraf: Pexels

Yapay zeka sohbet robotu hem iPhone hem de iPad’lere uygulama olarak ilk kez 18 Mayıs’ta gelmişti.

İlk olarak ABD’de kullanıma açılan uygulama, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 152 ülkede önceki gün kullanıma açıldı.

Artık Türkiye’de iOS kullanıcıları cihazlarına ChatGPT uygulamasını indirerek, sohbet robotuyla konuşabilecek.

Ancak ChatGPT’nin iOS telefonlarda çalışabilmesi için 16 ve üstü sürümünün güncellenmesi gerekiyor.

iPhone 7 ve daha önceki nesil telefonlar ChatGPT uygulamasını yükleyemeyecek.

ChatGPT’nin Android telefonlarda ne zaman kullanılabileceği ise henüz bilinmiyor.