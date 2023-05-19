Yapay zeka uygulaması ChatGPT artık iPhone’da ve ücretsiz

Yapay zeka geliştirme laboratuvarı OpenAI’nin sohbet robotu ChatGPT için Apple işletim sistemi iOS’ta uygulama geliştirildi. İlk etapta ABD’deki kullanıcılara açılan uygulama yakında dünya genelinde sunulacak.

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Yapay zeka sohbet robotu hem iPhone hem de iPad’e ücretsiz yüklenebiliyor. Teknoloji devi, şimdilik yalnızca ABD’deki iOS kullanıcıları için sunulan uygulamanın ‘önümüzdeki haftalarda’ diğer ülkeler için de geleceğini belirtti.

Uygulamada, OpenAI hesabıyla oturum açıldıktan sonra ChatGPT’nin web sürümüyle daha önce yapılan tüm konuşmalar senkronize ediliyor.

Öte yandan web sürümünden farklı olarak ses girişiyle de yazı yazmayı destekliyor.

Yapay zeka sohbet robotunun, Android telefonlara da kısa süre içerisinde gelmesi öngörülüyor.