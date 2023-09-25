ChatGPT artık ‘görebilecek’ ve ‘konuşabilecek’

Yapay zeka uygulaması ChatGPT’yi geliştiren OpenAI, ChatGPT’nin artık ‘görebileceğini, duyabileceğini ve konuşabileceğini’ duyurdu.
AA’nın OpenAI açıklamasından aktardığına göre ChatGPT’de yeni ses ve görüntü yeteneklerinin kullanıma sunulmaya başlanacağı bildirildi.
Yeni özelliklerin sesli görüşme yapmaya veya ChatGPT’ye ne hakkında konuşulduğunu göstermeye olanak tanıyacağına işaret edilen açıklamada, ses ve görüntünün ChatGPT’yi kullanmanın daha fazla yolunu sağlayacağı aktarıldı.
Açıklamada, gelecek iki hafta içinde ChatGPT’deki ses ve görüntülerin ‘Plus’ ve ‘Enterprise’ kullanıcılarına açılacağı, sesin iOS ve Android işletim sisteminde ayarlardan etkinleştirilebileceği, görsellerinse tüm platformlarda mevcut olacağı kaydedildi.
Yeni özellikler sayesinde kullanıcılar sesli görüşmelere katılabilecek ve sohbet robotundan sesli yanıt alabilecek. Kullanıcılar ayrıca ChatGPT ile görüntüleri paylaşabilecek.
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