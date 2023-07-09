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Yaramazlara biraz batar!

Çevre örgütlerinden festivallerin iptali için yayınlanan bildiriye tepki: Laik yaşam alenen hedef alındı

Aralarında İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve MÜSİAD gibi kuruluşların da yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nun çağdaş festivalleri hedef alan açıklamasına çevre aktivistlerinden tepki geldi:

“İktidar, baskıcı, eril, anti demokratik bir sistemi olanca gücüyle dayatıp, yeni bir toplum yapısı inşa etmeye çalışmaktadır. İktidar yanlısı sözde sivil toplum örgütleri aracılığıyla da bu sistem pekiştirilmek istenmektedir.”


Fotoğraf: Zeytinli Rock Festivali

Trollerin hedef göstermesinin ardından geçen yıldan bugüne birçok konser ve festival valilikler veya AKP’li belediyeler tarafından iptal ediliyor.

İptallere tepkiler sürerken, iktidara yakınlığıyla bilinen 25 kuruluşun yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu yaz sezonunun gelmesiyle başlayacak festivallerin yasaklanmasını talep eden bir bildiri yayınlamıştı.

90 çevre örgütü ve aktivistler bu çağrıya tepki gösterdi:

“Kaleme alınan bildiri ile laik yaşam tarzı alenen hedef alınmıştır. Yaratılan bu gerici iklimin karanlığı, sadece temel hak ve özgürlüklerimizi tehdit etmekle kalmayıp artık korkunç boyutlara varan açlığın, kadın katliamlarının ve sermayenin yağma ve talan projelerinin sonucunda oluşan eko-kırımın nedenlerini de gizliyor.

Sermayeye yakın duran, onun çıkarlarına hizmet eden tüm özneler bu karanlığı beslemektedir.

Bu metne imza veren kurumlar, toplumun kendilerinden farklı olan  kesimini ötekileştirerek  ve düşmanlaştırarak  nefret suçu işlemekte ve toplumu provoke etmeye çalışmaktadırlar. 

2014’ten bu yana, doğa koruma bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ve kadın-erkek, genç-yaşlı, toplumun her kesimini bir araya getiren ‘Haklar’ temalı Kazdağı Ekofestivali’nin Haziran ayı sonunda neden yasaklandığı şimdi daha iyi anlaşılıyor. 

Bu metin, HÜDAPAR ve Yeniden Refah gibi yeni ittifakları ile birlikte kamunun tüm olanaklarını ve kurumlarını ele geçirmiş olan AKP-MHP iktidarının  laik demokratik düzeni kökten değiştirmeyi hedefleyen politikalarının vahim sonuçlarını  ortaya koyuyor. 

Bizler, sık sık sekteye uğratılmasına,  yaşatılan akıl almaz sıkıntılara rağmen, farklı inanç ve görüşlere sahip yurttaşlar olarak, laik ve demokratik bir ülkede yaşayabilmek için çeşitli alanlarda mücadele veriyoruz. Farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiği inancı taşıyoruz.

Ancak iktidar, baskıcı, eril, anti demokratik bir sistemi olanca gücüyle dayatıp, yeni bir toplum yapısı inşa etmeye çalışmaktadır. İktidar yanlısı sözde sivil toplum örgütleri aracılığıyla da bu sistem pekiştirilmek istenmektedir.

Temel hak ve özgürlüklerimize müdahale edilerek, yaşam alanlarını savunanlara, basın açıklaması, gösteri ve yürüyüş düzenleyenlere,  yazarlara, müzisyenlere, gazetecilere, avukatlara yasaklamalar getirilmekte,  gözaltına alınmakta, tutuklanmakta, cezalar yağdırılmaktadır.

Gezi savunucularının tutuklanması ve yargılanması, Akbelen direnişinden kadınlara ceza verilmesi, basın açıklaması nedeniyle Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yöneticilerine soruşturma açılması, Merdan Yanardağ’ın tutuklanması, Can Atalay’ın milletvekili seçildiği halde hala serbest bırakılmaması, kadın ve çocuk istismarcılarının  ve katillerinin iyi hal gibi uygulamalarla arkalarının sıvazlanması ve desteklenmesi,   iktidarın demokratik hukuk düzenine doğrudan müdahalesidir. 

Bizler, temel hak ve özgürlüklerimize sahip çıkarak, Anadolu’nun kadim kültüründe olduğu gibi, kadınlı-erkekli yaşam tarzımızdan ve insan haklarına dayalı evrensel değerlerimizden, yaşamlarımızdan, yaşam alanlarımızdan, festivallerimizden, şenliklerimizden vaz geçmeyeceğiz. İktidarın baskılarına ve şiddetine  boyun eğmeyeceğiz. 

Güzel günler göreceğiz, güneşli  güzel günler.” 

İmza atanlar şöyle:

  1. EGEÇEP-Ege Çevre ve Kültür Platformu
  2. Ekoloji Birliği
  3. İklim Adaleti Koalisyonu 
  4. Kazdağları Ekoloji Platformu
  5. Alevi Düşünce Ocağı
  6. Altınova Koruma Girişimi
  7. Anadolu Kadın Hareketi Derneği
  8. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği
  9. Ankara Dayanışma Derneği
  10. Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi
  11. Avrupa Türkiye Alevi Kadın İletişim Ağı
  12. Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu
  13. Ayvalık Araştırma, Geliştirme, Uygulama Derneği
  14. Ayvalık Kadın İnisiyatifi
  15. Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi
  16. Ayvalık Tabiat Derneği
  17. Ayvalık Tabiat Platformu
  18. BALÇEP- Balıkesir Çevre Platformu
  19. Bergama Çevre Platformu
  20. Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar
  21. Burhaniye Aktif Yurttaş İnisiyatifi
  22. Burhaniye Çevre Platformu
  23. Bursa Su Kolektifi
  24. Büro Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi 
  25. CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı
  26. Çamcı Kültür Merkezi
  27. Çanakkale Halkevi
  28. ÇİYAP-Çine Yaşam Platformu
  29. Çiğli Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği
  30. ÇYDD Marmaris Şubesi
  31. Devrimci 78’liler Federasyonu
  32. DİSK Emekli Sen Edremit Temsilciliği
  33. DİSK Emekli Sen Küçükkuyu Temsilciliği
  34. Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim
  35. Ekoloji Birliği Kadın Meclisi
  36. Ekoloji Derneği 
  37. Emek Partisi Balıkesir İl Örgütü
  38. Eğitim Sen Ayvalık Temsilciliği
  39. Eğitim Sen Burhaniye Temsilciliği
  40. Eğitim Sen Marmaris Temsilciliği
  41. Eğitim İş Edremit Temsilciliği
  42. Eğitim İş Susurluk Temsilciliği
  43. Foça Barış Kadınları
  44. FOÇEP-Foça Çevre Platformu
  45. Güney Marmara Dayanışması
  46. İHD Çanakkale Şubesi
  47. İkizdere Dernekler Federasyonu
  48. İzmir Yaşam Alanları
  49. İZÇEP-İzmir Çevre Platformu
  50. Kazdağları İstanbul Dayanışması
  51. Kazdağlı Kadınlar
  52. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
  53. Kemaliye ve Köyleri Çevre Platformu
  54. KEÇİ- Kültür Ekoloji Çevre ve İletişim Derneği
  55. Kuşadası Çevre Platformu
  56. Kuşadası Kent Dayanışması
  57. Kuşadası Kent Konseyi
  58. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
  59. Körfez Dersimliler Derneği
  60. Küçükkuyu Kadın Dayanışması
  61. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
  62. Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi
  63. Marmaris Kent Konseyi
  64. Mezopotamya Ekoloji Hareketi
  65. Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi
  66. MUÇEP-Muğla Çevre Platformu
  67. Mülkiye İzmir
  68. Reşitköy Barajına Hayır Platformu
  69. Sol Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı
  70. TKP Ayvalık İlçe Örgütü
  71. Tarlabaşı Dayanışması
  72. Tarım Orkam-Sen Balıkesir İl Temsilciliği
  73. Tiyatro Kulübü Derneği
  74. Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği
  75. Tiyatro İklimleri
  76. Tüm Emekli Sen Edremit Temsilciliği
  77. Tüm Emekli Sen Ķüçükkuyu Temsilciliği
  78. Tüm Emekli Sen Ayvalık Temsilciliği
  79. Türk Tabipleri Birliği Çanakkale Tabip Odası Başkanlığı
  80. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği
  81. Türkiye İşçi Partisi Ayvalık İlçe Örgütü
  82. Türkiye İşçi Partisi Balıkesir İl Örgütü
  83. Türkiye İşçi Partisi Bandırma İlçe Örgütü
  84. Türkiye İşçi Partisi Çanakkale İl Örgütü
  85. Validebağ Direnişi
  86. Validebağ Savunması
  87. Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma Araştırma ve Geliştirme Derneği
  88. Yenifoça Forum
  89. Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu
  90. Yeşil Yaşam İnisiyatifi

25 kuruluştan festivallerin iptal edilmesi için bildiri

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