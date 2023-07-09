Çevre örgütlerinden festivallerin iptali için yayınlanan bildiriye tepki: Laik yaşam alenen hedef alındı

Aralarında İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve MÜSİAD gibi kuruluşların da yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nun çağdaş festivalleri hedef alan açıklamasına çevre aktivistlerinden tepki geldi:

“İktidar, baskıcı, eril, anti demokratik bir sistemi olanca gücüyle dayatıp, yeni bir toplum yapısı inşa etmeye çalışmaktadır. İktidar yanlısı sözde sivil toplum örgütleri aracılığıyla da bu sistem pekiştirilmek istenmektedir.”

Fotoğraf: Zeytinli Rock Festivali

Trollerin hedef göstermesinin ardından geçen yıldan bugüne birçok konser ve festival valilikler veya AKP’li belediyeler tarafından iptal ediliyor.

İptallere tepkiler sürerken, iktidara yakınlığıyla bilinen 25 kuruluşun yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu yaz sezonunun gelmesiyle başlayacak festivallerin yasaklanmasını talep eden bir bildiri yayınlamıştı.

90 çevre örgütü ve aktivistler bu çağrıya tepki gösterdi:

“Kaleme alınan bildiri ile laik yaşam tarzı alenen hedef alınmıştır. Yaratılan bu gerici iklimin karanlığı, sadece temel hak ve özgürlüklerimizi tehdit etmekle kalmayıp artık korkunç boyutlara varan açlığın, kadın katliamlarının ve sermayenin yağma ve talan projelerinin sonucunda oluşan eko-kırımın nedenlerini de gizliyor.

Sermayeye yakın duran, onun çıkarlarına hizmet eden tüm özneler bu karanlığı beslemektedir.

Bu metne imza veren kurumlar, toplumun kendilerinden farklı olan kesimini ötekileştirerek ve düşmanlaştırarak nefret suçu işlemekte ve toplumu provoke etmeye çalışmaktadırlar.

2014’ten bu yana, doğa koruma bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ve kadın-erkek, genç-yaşlı, toplumun her kesimini bir araya getiren ‘Haklar’ temalı Kazdağı Ekofestivali’nin Haziran ayı sonunda neden yasaklandığı şimdi daha iyi anlaşılıyor.

Bu metin, HÜDAPAR ve Yeniden Refah gibi yeni ittifakları ile birlikte kamunun tüm olanaklarını ve kurumlarını ele geçirmiş olan AKP-MHP iktidarının laik demokratik düzeni kökten değiştirmeyi hedefleyen politikalarının vahim sonuçlarını ortaya koyuyor.

Bizler, sık sık sekteye uğratılmasına, yaşatılan akıl almaz sıkıntılara rağmen, farklı inanç ve görüşlere sahip yurttaşlar olarak, laik ve demokratik bir ülkede yaşayabilmek için çeşitli alanlarda mücadele veriyoruz. Farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiği inancı taşıyoruz.

Ancak iktidar, baskıcı, eril, anti demokratik bir sistemi olanca gücüyle dayatıp, yeni bir toplum yapısı inşa etmeye çalışmaktadır. İktidar yanlısı sözde sivil toplum örgütleri aracılığıyla da bu sistem pekiştirilmek istenmektedir.

Temel hak ve özgürlüklerimize müdahale edilerek, yaşam alanlarını savunanlara, basın açıklaması, gösteri ve yürüyüş düzenleyenlere, yazarlara, müzisyenlere, gazetecilere, avukatlara yasaklamalar getirilmekte, gözaltına alınmakta, tutuklanmakta, cezalar yağdırılmaktadır.

Gezi savunucularının tutuklanması ve yargılanması, Akbelen direnişinden kadınlara ceza verilmesi, basın açıklaması nedeniyle Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yöneticilerine soruşturma açılması, Merdan Yanardağ’ın tutuklanması, Can Atalay’ın milletvekili seçildiği halde hala serbest bırakılmaması, kadın ve çocuk istismarcılarının ve katillerinin iyi hal gibi uygulamalarla arkalarının sıvazlanması ve desteklenmesi, iktidarın demokratik hukuk düzenine doğrudan müdahalesidir.

Bizler, temel hak ve özgürlüklerimize sahip çıkarak, Anadolu’nun kadim kültüründe olduğu gibi, kadınlı-erkekli yaşam tarzımızdan ve insan haklarına dayalı evrensel değerlerimizden, yaşamlarımızdan, yaşam alanlarımızdan, festivallerimizden, şenliklerimizden vaz geçmeyeceğiz. İktidarın baskılarına ve şiddetine boyun eğmeyeceğiz.

Güzel günler göreceğiz, güneşli güzel günler.”

İmza atanlar şöyle: