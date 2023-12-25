Yılmaz’a göre yolsuzluk ‘diz boyu’ değil: Olsa on binlerce kilometre yol yapılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’de yolsuzluğun ‘diz boyu’ olmadığını “Böyle bir ülkede on binlerce kilometre yol yapılmaz” sözleriyle savundu.

Cevdet Yılmaz. (AA)

Yılmaz TBMM Genel Kurulu’nda, 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. AA’nın haberine göre Yılmaz, bazı milletvekillerinin yolsuzluk endeksleri üzerinden eleştirilerde bulunmasına şöyle yanıt verdi:

“Yolsuzluk her ülkede var, elbette mücadele edilmeli, elbette hassasiyet gösterilmeli. Yolsuzluğun diz boyu olduğu, muhalefetin anlatmaya çalıştığı gibi her taraftan yolsuzluğun, usulsüzlüğün olduğu bir ülke alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna geçemez. Böyle bir ülkede on binlerce kilometre yol yapılmaz, her ile üniversite kurulmaz, sağlıkta büyük dönüşümler, reformlar olmaz, kırsal alan bu kadar hizmet görmez. Bu gerçekleri vatandaşımız görüyor. Kaynaklar çarçur edilmiş olsa, her taraftan yolsuzluk, usulsüzlük olsa Türkiye şu anda herhalde bu milli gelire, bu kişi başına gelire, bu hizmet düzeyine sahip olmazdı.”

Türkiye ‘gri liste’ye alınmıştı

Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF), ‘kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele’de yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle iki sene önce Türkiye’yi ‘gri liste’ye almıştı.

Gri listede yer almanın ‘sermaye akışının gayrisafi hasılanın belli bir oranı kadar azalması’ ve ‘sendikasyon kredilerinde maliyet artışı’ gibi bazı olumsuz etkileri bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ülkemizi gri listeden çıkarmaya kararlıyız” demişti.