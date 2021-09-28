Ceren Özdemir’in katiline polisleri yaralamaktan 15 yıl dokuz ay hapis

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Özgür Arduç’a, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davada 15 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

Özgür Arduç. Fotoğraf: DHA, (arşiv)

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Özdemir, 3 Aralık 2019’da Altınordu ilçesinde, evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Arduç tutuklanmıştı. Ordu savcılığınca Arduç hakkında Özdemir’i öldürmesi sebebiyle ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli’yi bıçakla yaralaması nedeniyle de ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki kamu davası açılmıştı.

Arduç’a, Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Ceren Özdemir’in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak 2020’de görülen ikinci duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

AA’nın haberine göre davanın sekizinci duruşmasında, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

‘Cezanın kesilmesini istiyorum’

Mahkeme heyeti başkanının, “Söylemek istediğin var mı” sorusu üzerine sanık Arduç, “Yok efendim. Cezanın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey demiyorum” dedi.

Duruşmaya katılan polis memurlarından Zeki Çelik, söyleyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığa, polis Çelik’e karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, polis Haydar Değerli’ye karşı ise basit yaralama eylemi suçundan dokuz ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.